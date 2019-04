Muzikaal talent in de kijker tijdens Lokale Helden

In Kortemark hebben drie jeugdhuizen de handen in elkaar geslagen om muzikaal talent uit hun regio in de kijker te zetten.

Ook op andere plaatsen in de provincie was dat het geval, het gaat om de actie ‘Lokale Helden’ in Vlaanderen en Brussel, een initiatief van Poppunt. In totaal gaven meer dan 800 artiesten het beste van zichzelf.

Wie na een optreden in het ene jeugdhuis naar een band wilde gaan kijken in een ander jeugdhuis, kon een partybus nemen. In Vlaanderen en Brussel zijn meer dan 800 artiesten betrokken bij Lokale Helden, dat al aan zijn vierde editie toe is. Bijna 40 West-Vlaamse gemeenten nemen deel aan de actie.