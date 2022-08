Muzikant uit Jabbeke bereikt miljoenen luisteraars op Spotify

Klassieke muziek zit in de lift. Dat bewijst componist Tom Kristiaan uit Stalhille, bij Jabbeke. Zijn dromerige pianomuziek is een echte hit op het internet. Op de bekende streamingdienst Spotify bereikt hij een half miljoen luisteraars per maand. Maar rijk wordt hij er niet van.

"Het rustgevende zoek en vind ik altijd in de natuur. Ik hou van wandelen, fietsen, lopen, zwemmen. Dat is een inspiratiebron voor mij. Ik word daar rustig van, leg ik in de muziek", zegt Tom Kristiaan uit Jabbeke.

"Zoontjes neuriënden mijn muziek"

Op zijn negende zette de componist en pianist zijn eerste stappen in de muziek, in het conservatorium van Brugge. Naast piano speelt hij ook accordeon. Hij omschrijft zijn dromerige en zweverige composities als ‘neo-klassiek’. Pas in 2019 kwam zijn eerste album ‘In Deep Woods’ uit.

"Eigenlijk ben ik begonnen toen mijn zoontjes mijn muziek begonnen te neuriën. Ze neuriën altijd popmuziek en plots zaten mijn creaties daartussen. En toen dacht ik daar moet ik iets mee doen. Toen heb ik met mijn spaarcenten een studio geboekt en mijn eerste CD gemaakt."

2,8 miljoen streams

De albums van Tom, met telkens kunstzinnige hoezen, zijn opgenomen in de Globe studio’s van Patrick Hamilton in Loppem. Op Spotify alleen al heeft de pianovirtuoos uit Stalhille zo’n zo’n half miljoen luisteraars per maand. Topper is het nummer ‘Une sourire et une larme’, met al meer dan 2,8 miljoen streams.

"Spotify krijgt elke dag duizenden muziekstreams binnen. Het is fantastisch dat dit opgepikt wordt en dat men van over de hele wereld naar mijn muziek luistert. – Rijk word je er niet van? Nee. Spotify laat de hele wereld meeluisteren maar het is een mooie bijverdienste maar ik kan er niet van leven", zegt Tom.