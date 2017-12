Kinderen van de lagere school hebben een droom, studenten van de hoge school maken een prototype en leerlingen van de technische school voeren het uit. My Machine won vorige week nog een prestigieuze prijs in de States.

MyMachine is 7 jaar geleden in Kortrijk ontstaan, heeft het land veroverd en is nu al in 9 landen in 3 continenten een begrip. In Howest in Kortrijk kwamen vandaag 400 kinderen uit lagere scholen van over heel Vlaanderen kijken naar hun droommachine.