MyMachine uit Kortrijk ontvangt innovatieprijs

MyMachine ontving de prijs op de driedaagse Global Summit van vorige week. Het was oprichter van HundrED Academy Members, Saku Tuokimen, die het bericht live mocht aankondigen. De onderneming van Tuokimen verzamelt verschillende innovatiebedrijven die zich focussen op de evolutie van het onderwijs in de wereld. MyMachine Kortrijk is een vertakking van de grotere internationale MyMachine-groep en valt dus mee in de prijzen.

De prijs is alvast een eervolle titel voor het bedrijf. Het continu blijven werken aan de vooruitgang binnen het onderwijs, gekoppeld aan een stevige brok verbeelding en creativiteit, leverde hen die titel voor een tweede jaar op rij.