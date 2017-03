Ze is eigenlijk nooit echt weggeweest, maar na “Schatteman en Couvreur” is ze uit de mediabelangstelling verdwenen. Nu is helemaal terug. zeven jaar na haar laatste operette speelt ze de hoofdrol in “Viktoria en haar Huzaar” in Kortrijk.

Het Kortrijk Lyrisch Toneel brengt de operette op 19 en 26 maart en 2 april in de stadsschouwburg.