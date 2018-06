Mysterie rond gestolen beeldengroep blijft

Op 1 juni stelde de stad vast dat alle bronzen beelden die voorheen op ’t Zand stonden, verdwenen waren. Alleen de sokkels lagen er nog.

(Lees verder onder de foto)





De bronzen beelden lagen gestockeerd op een beveiligde site in de omgeving van de Blauwe Toren. Volgens de burgemeester zijn er een aantal vreemde zaken in dit verhaal. Bijna niemand wist waar de beelden lagen. Ze wegen bovendien 5 ton. En ze zijn gestolen de dag voor ze naar hun nieuwe plaats in het Koning Albert-I park zouden verhuizen. Een plaats die gecontesteerd wordt, onder meer door de weduwe van de kunstenaar die de beeldengroep maakte. Bovendien was ook het slot van de enige toegangspoort naar het terrein plots stuk. Er valt dus heel wat te onderzoeken, zegt de burgemeester. Is het een kunstroof? Is het de dieven te doen om het brons? Of gaat het om mensen die het niet eens zijn met de nieuwe locatie van de beelden? Het parket is alvast een onderzoek gestart.

Bekijk ook