Mysterie van irritant geluid in Brugse wijk ontrafeld

Al twee jaar lang is er een steeds terugkerend en mysterieus fluitsignaal waarneembaar in de Brugse wijk Sint-Godelieve in Sint-Michiels.

Volgens de bewoners was die te horen op zeer onregelmatige momenten, dag en nacht en zonder structuur of regelmaat. Na onderzoeken om de oorzaak van de fluittoon te achterhalen, werd nu eindelijk de bron gevonden. "De bewoners in de wijk kunnen terug rustig slapen en genieten in hun tuin en woning zonder storende fluittoon", aldus schepen van leefmilieu Franky Demon.

Gascondensatieketel

Tijdens geluidsmetingen in de zomer van 2020 konden enkele deskundigen geluid de fluittoon waarnemen en meten. Er werd aan de hand van die metingen van uit gegaan dat de bron van het geluid zich in de directe omgeving moet situeren. Er werden verschillende mogelijke bronnen in de omgeving nagegaan, waaronder een paar bedrijven, een fluittoon afkomstig van de fietsersbrug,… helaas zonder resultaat. Nadat een persbericht gepubliceerd werd over de storende fluittoon werd contact genomen met een gemeente waar men met dezelfde geluidsproblemen kampte. De oorzaak werd daar gevonden bij een slecht werkende gascondensatieketel.

"Onze mensen zochten deze piste verder uit en bespraken het probleem met verschillende installateurs. De installateurs gaven aan dat een slecht afgeregelde gasketel de oorzaak zou kunnen zijn. “Daarop hebben we enkele installateurs gecontacteerd om een (gratis) controle uit te voeren van enkele gasketels in de omgeving waar de fluittoon werd vastgesteld”, zegt Demon. “Bij één van de eerste controles was het prijs en vond de technieker de oorzaak van het geluid inderdaad bij een slecht afgestelde gasinstallatie. Het was dan nog wachten op de fabrikant, omdat enkel zij toestemming hebben om de verhouding lucht/gas aan te passen. Dit is nu gebeurd en hopelijk is de fluittoon hiermee nu voorgoed verleden tijd”, besluit Demon.

