Mysterieus: opengebroken graven gevuld met werfmateriaal

In Beernem breken politie en inwoners zich het hoofd over wat er gebeurde op hun begraafplaats.

Meer dan 18 graven zijn geschonden en de kans is groot dat hetzelfde gebeurde op de zes andere begraafplaatsen in Beernem. Nog vreemder is dat er geen grote beschadigingen of diefstallen zijn. De dader gebruikte de zerken om vreemde voorwerpen, soms afkomstig van werfdiefstallen, te verstoppen.

Autobatterijen, kabels en mengkranen

De handelswijze van de dader of daders is erg mysterieus. In één graf werden heel wat oude autobatterijen teruggevonden. Maar niets is echt van waarde. "Het gaat vooral kabels en oude mengkranen. In een graf lagen 10 stukken van een stelling. Een werfradio. Een oude schop. Wat we kunnen vaststellen is dat het allemaal waardeloos materiaal is dat hier niet even verstopt lag om het dan te verkopen," zegt burgemeester Jos Sypré.

Er loopt een sporenonderzoek, en sommige gecontacteerde firma's zeggen dat ze al acht jaar lang geen werfdiefstallen meer meemaakten. Toch werd hun materiaal in de graven teruggevonden. Niemand, en ook de politie nog niet, begrijpt wat het motief kan zijn voor deze vreemde handelingen. Misschien is de grafrustschennis al jaren bezig. De burgemeester weet nu dat ook andere begraafplaatsen in Beernem geteisterd zijn. De gemeente doet nu alles om de begraafplaatsen tegen begin november weer netjes te krijgen.

Lees ook: