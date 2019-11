Mythemeter in AZ Delta test je kennis over diabetes

In AZ Delta kan je vandaag, op Wereld Diabetes Dag, je kennis over diabetes testen met de online Diabetes Mythe Meter. Op die manier hoopt de Diabetes Liga om enkele hardnekkige mythes rond diabetes te ontkrachten en de kennis rond diabetes beter te verspreiden.

De gemiddelde Vlaming haalt amper 4,9/10 wanneer gepeild wordt naar zijn/haar kennis over diabetes. Hij weet veel te weinig over de oorzaken van diabetes, de verschillende vormen en hun behandeling. Zelfs mensen die iemand met diabetes kennen in hun omgeving, scoren met 5,4/10 niet veel beter dan het gemiddelde.

Slechts een kleine minderheid van de Vlamingen weet alle risicofactoren voor diabetes correct te benoemen. Nog altijd wordt suiker onterecht als grote boosdoener beschouwd: bij 40 % van de deelnemers in het onderzoek, leeft namelijk nog steeds het klassieke beeld dat je diabetes krijgt door teveel suiker te eten. Toch weten anderzijds bijna 9 op de 10 Vlamingen, dat wanneer je diabetes in de familie hebt, je extra risico loopt om zelf de aandoening te krijgen.

De Diabetes Mythe Meter is vanaf vandaag ook online beschikbaar.