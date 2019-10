In West-Vlaanderen pakt de politie gemiddeld 90 transmigranten op per week, vooral in de buurt van snelwegparkings en de haven van Zeebrugge. Met de nakende brexit proberen veel vluchtelingen nog de oversteek naar Engeland te wagen. 3 jaar geleden werd het inbreken in havengebied al een misdrijf, N-VA wil nu dus ook het inklimmen van vrachtwagens strafbaar maken. Dat zal volgens de partij transmigranten afschrikken en het moet ook een krachtdadig middel zijn tegen mensensmokkel.