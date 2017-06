De N-VA in Anzegem trekt bij de volgende verkiezingen alleen naar de kiezer. Dat besluiten ze na naar eigen zeggen mooie resultaten behaald te hebben met de huidige meerderheid.

“N-VA voelt zich goed in de Anzegemse meerderheid. De verandering is nu voelbaar en zichtbaar.” Daarmee luidt de partij in dat ze geen kartel zullen vormen bij de volgende verkiezingen. Die conclusie trekken ze nadat ze naar eigen zeggen enkele mooie resultaten behaald hebben zoals de strijd tegen zwerfvuil en het ereburgerschap van Stijn Streuvels.