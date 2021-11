N-VA Beernem: "samenwerking nieuw zwembad dringt zich op"

Volgens de oppositiepartij heeft een doorlichting al onder meer bewezen dat het zwembad teveel zal kosten. Nu al is er een tekort van twee miljoen euro in de begroting. Maar de meerderheid blijft de piste van samenwerking afwijzen. "Bovendien blijkt nu ook dat de gemeente geen centen heeft om het oude zwembad af te breken en daarom beslist om het te laten verkrotten", zegt fractieleider Gijs Degrande. "Dergelijk project is gewoon te groot, te duur en te complex voor de draagkracht van een gemeente van 15.000 inwoners. Ook de eigen administratie trekt aan de alarmbel. Deze bestuursploeg schuift gewoon alle problemen voor zich uit en houdt geen risico’s met de nodige budgettaire consequenties.

Extra geld

Op de gemeenteraad communiceerde meerderheid dat de meerprijs van het zwembad te wijten aan de gestegen grondstofprijzen door de coronacrisis. “Dit klopt niet,” aldus gemeenteraadslid Jef Vansteenhuyse die de financiering van het zwembad onder de loep nam. “Meer nog, al in september én oktober 2020 werd de bouwkost van het zwembad op 8,3 miljoen euro geraamd. Dat is lang voordat er sprake was van stijgende grondprijzen. Hoewel intercommunale Farys de burgemeester en zijn schepenen meermaals wees op die hogere raming, besliste het college om dit extra bedrag niet op te nemen in de begroting. Uiteindelijk gaat het om een totaal tekort van 3 van de 10 miljoen die nodig is", besluit hij.

