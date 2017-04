N-VA blaast kartel met CD&V op in Ieper

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal de N-VA in Ieper met een eigen lijst opkomen. Daarmee komt er na 11 jaar een einde aan het kartel N-VA-CD&V, dat in 2012 in Ieper nog de absolute meerderheid haalde.

"Wij zijn geen partij van de 'postjes’. Onze partij zal daarom op basis van een sterk programma eigen klemtonen leggen", zegt de Ieperse afdeling op haar website. Wie de aparte N-VA lijst zal trekken in 2018 is nog niet bekend.

De CD&V-afdeling in Ieper reageert verrast en betreurt dat de afspraak om gezamenlijk te beslissen over een eventueel vervolg van het kartel niet werd nageleefd. "We kiezen voor 2018 resoluut voor verjonging en we hebben er alle vertrouwen in dat de Ieperling onze inzet en gedrevenheid naar waarde zal schatten", aldus CD&V-voorzitter Miguel Stevens.

N-VA Ieper gelooft dat ze lokaal in de lift zitten en volgt met de breuk ook de richtlijnen vanuit het partijhoofdkwartier op. Alle lokale afdelingen worden immers aangemoedigd om volgend jaar zelfstandig naar de kiezer te gaan. In onze provincie bestaat er nu enkel nog in Wielsbeke een kartel tussen CD&V en N-VA.

De breuk is symbolisch omdat Ieperling en oud-premier Yves Leterme altijd de grote bezieler van het kartel is geweest. De eerste keer dat CD&V en N-VA samen naar de kiezer trokken was bij de Vlaamse verkiezingen van 2004. Op nationaal vlak splitste het kartel in 2008, maar lokaal bleven de twee partijen op veel plaatsen nog langer aan elkaar verbonden.