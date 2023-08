N-VA Brugge eist directe aanpassing nieuw bussenplan

"De bussen in Brugge, ze vervoeren, maar beroeren de laatste maanden vooral. De commotie is groot, de klachten en bezorgdheden talrijk. Daarom vraagt N-VA Brugge om een versnelde aanpassing van het bussenplan", zo opent N-VA Brugge haar betoog over het bussenplan.

In een uithaal naar het vernieuwde bussenplan haalt N-VA Brugge twee pijnpunten aan die volgens hen onmiddellijk moeten worden aangepakt: "Ten eerste vragen we opnieuw een halte te voorzien in wijken waar nu geen enkele meer is en op een aantal kritische punten zoals woonzorgcentra en Sport Vlaanderen", stelt Ilse Coopman van N-VA Brugge. Volgens Coopman zijn sommige wijken in Brugge een blinde vlek die amper tot niet worden bediend.

Denk aan de Bruggeling

Ten tweede eist N-VA een voorkeursbehandeling voor de Bruggeling, want ook het centrum blijkt een blinde vlek: "Hetzelfde verhaal in het centrum, daar rijden shuttlebusjes, betaald met Brugs belastinggeld. Er werd ons altijd voorgehouden dat die vooral nodig waren om Bruggeling naar plaatsen te brengen waar geen Lijnbus passeert, bv. het SFX-ziekenhuis. De realiteit is dat die overvol zitten met toeristen, waardoor de gewone Bruggeling er zelf amper gebruik van kan maken. Dat kan niet toch niet de bedoeling zijn.”

N-VA Brugge haalt verder nog aan dat er bij het bussenplan geen inspraak was, waardoor de pijnpunten niet worden verholpen. Dat leidt tot frustraties.

Coopman sluit haar betoog af met een niet mis te verstane boodschap, nu het schooljaar opnieuw in zicht is: "Het is half augustus, nog goed twee weken voor de schoolpoorten opengaan. Het moet toch mogelijk zijn om tegen het begin van de herfst één en ander te verhelpen. De stad kreeg al veel input op de infomomenten die ze organiseerde of via klachtenmails. Gebruik die info om de hoogdringende aanpassingen nu al door te voeren. We moeten geen half jaar wachten tot iedereen de toevlucht nam tot de auto of sommigen die zelfs dat alternatief niet hebben volledig geïsoleerd geraken, maar sneller durven bijsturen".