N-VA Brugge stelt ploeg voor op Vlaamse Feestdag

Maaike De Vreese, lijsttrekker N-VA Brugge: “Wij zitten nu in de oppositie en hebben veel meer ambitie dan dat. Voor ons is goed niet goed genoeg. We zien nu bij het stadsbestuur wat berusting, genoegzaamheid. Wij zijn veel ambitieuzer dan dat en willen richting 2024 keihard campagne voeren om mee te besturen, dat is onze ambitie. “

Ook fractievoorzitter Geert Van Tieghem en raadsleden Nele Caus en Ilse Coopman krijgen een plekje. Pol Van Den Driessche duwt voor het eerst de lijst. “Ik was vorige keer lijsttrekker maar ik ga nu de hele ploeg met veel jonge mensen voluit duwen. Ik wil zelf politiek nog zeer actief blijven en ik denk dat we met N-VA Brugge, met deze ploeg en mij als duwer, dat dat wel kan werken. Ik heb er de volle goesting in.”

(lees verder onder de foto)

N-VA Brugge haalde in 2018 net geen 12 procent bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ze hopen dat hun positieve houding vanuit de oppositie de Bruggeling volgend jaar kan charmeren. “Wij hebben mee gerealiseerd dat er een fusie komt tussen de havens van Brugge en Antwerpen. We hebben ingezet om het stadhuis te verhuizen van aan het Minnewaterpark naar een goedkopere locatie en we hebben er voor gezorgd dat de verzekeringsportefeuille werd doorgelicht zodat we één miljoen besparen per jaar.”