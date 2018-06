N-VA Diksmuide strikt Mieke Vanrobaeys

“Het moet anders in Diksmuide,” aldus Mieke, “en de N-VA is de enige realistische keuze om die verandering te brengen.” Het moet voor raadslid Vanrobaeys op vele vakken anders.

“De binnenstad moet gereanimeerd worden. De handelaars hebben het de voorbije jaren erg moeilijk gehad en moeten nu geholpen worden in plaats van het hen nog moelijker te maken, zoals met de pestbelasting op reclamedragers die door het huidig bestuur goedgekeurd werd. Er moet meer leven komen in het centrum. Nieuwe handelsinitiatieven moeten de huidige leegstand wegwerken. Daarvoor zouden starters op tijdelijke steunmaatregelen moeten kunnen rekenen”

Ook moet voor Mieke de mobiliteit in het centrum opnieuw bekeken worden. “Op vlak van doorstroming en (fiets)veiligheid zijn we er erg op achteruit gegaan, de mensen zijn terecht boos. De verontwaardiging en drang naar verandering bij onze inwoners heeft me overtuigd om me de volgende zes jaar opnieuw voluit in te zetten voor onze stad.”

