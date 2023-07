N-VA en Open VLD dienen - zonder CD&V - stikstofdecreet in

Meerderheidspartijen N-VA en Open VLD hebben donderdag - zonder coalitiepartner CD&V - een stikstofdecreet ingediend in het Vlaams Parlement. Ze vragen daarbij meteen ook het advies van de Raad van State om op die manier tijd te winnen.

Fractieleiders Willem-Frederik Schiltz en (Open VLD) en Wilfried Vandaele (N-VA) verwijzen naar het Ineos-arrest dat aanzet tot "urgent handelen". CD&V dient het decreet niet mee in omdat de partij blijft vasthouden aan haar eisen rond de MER maar verzet zich ook niet tegen de démarche van de coaltiepartners. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) trekt haar nieuwe - strengere -ministeriële instructie in.

Volgens de indieners is het voorstel "conform de afspraken gemaakt binnen de Vlaamse regering" en wordt er ook meteen een advies van de Raad van State gevraagd. "Met dit parlementaire initiatief wordt zes tot acht maanden tijd gewonnen en kan de rechtszekerheid versneld worden hersteld", luidt de redenering. CD&V dient het voorstel niet mee in omdat de partij haar steun aan het stikstofakkoord afhankelijk heeft gemaakt van het milieueffectenonderzoek (MER) naar de twee CD&V-eisen.

"Ik neem akte van de beslissing van de collega's van de N-VA en de Open VLD", reageert CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy. "Door deze procedurele stap willen zij het advies van de Raad van State versneld verkrijgen over het gehele decreet", klinkt het. "Eenmaal het advies van de Raad van State binnen is, kunnen de gesprekken in de schoot van de Vlaamse regering hervat worden om zo snel mogelijk te komen tot een juridisch robuust, definitief stikstofdecreet", aldus Van Rompuy.

Ministeriële instructie ingetrokken

Volgens Open VLD en N-VA zal de Vlaamse regering er alles aan doen om de MER zo snel mogelijk op te starten. "Indien uit het MER-onderzoek blijkt dat de twee voorgestelde versoepelingen mogelijk zijn, dan zullen ze finaal worden ingeschreven in het stikstofdecreet", luidt het.

Niet onbelangrijk: de recente ministeriële instructie van minister van Omgeving Zuhal Demir wordt ingetrokken. Minister Demir nam die (verstrengde) instructie na het uitblijven van een akkoord binnen de regering naar eigen zeggen om een vergunningstop te vermijden. Boerenbond en ABS trokken intussen al naar de Raad van State tegen de instructie. Als reden voor de intrekking van de instructie wordt verwezen naar het Ineos-arrest, waarin staat dat er een regelgevend kader (dus een decreet) nodig is voor het beoordelingskader en de verankering van vergunningsdrempels.