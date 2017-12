N-VA en Open Vld in kartel naar Waregemse kiezer

Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 bundelen N-VA en Open Vld in Waregem de krachten. Beide partijen trekken in kartel naar de kiezer. Dat betekent een gemeenschappelijk programma en één lijst met kandidaten.

“Met deze aankondiging maken we alvast de samenwerking tussen beide partijen in Waregem officieel”, zegt Carl Vanhoutte, voorzitter van N-VA Waregem. “We werken volop aan de kandidatenlijst. De lijsttrekkers en het programma maken we op een latere datum bekend.”



“De samenwerking tussen N-VA en Open Vld biedt de Waregemse kiezer een echt alternatief. Met ons project werken we aan een vernieuwende visie. We willen Waregem teruggeven aan de Waregemnaar”, besluit Evy Vandemaele, voorzitter van Open Vld Waregem.