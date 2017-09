N-VA Ieper kiest voor jonge lijsttrekster

Eva Ryde (33) zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de lijst trekken voor N-VA in Ieper.

Ryde werd zaterdagavond tijdens de zomerbarbecue van de Ieperse afdeling van N-VA gepresenteerd als kopvrouw van de lokale lijst in 2018. Op dit moment is ze al schepen van onderwijs, jeugd, gezin, bibliotheek en dierenwelzijn.

De keuze voor Ryde is opmerkelijk, want de vorige voorzitter van N-VA Ieper, Kamerlid Jan Vercammen, leek lang in polepositie te liggen voor het lijsttrekkersschap. Met de keuze voor een vrouw als kandidaat-burgemeester volgt N-VA de Ieperse CD&V die eerder al Katrien Desomer naar voor schoof als lijsttrekker.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 kwam N-VA nog op samen met CD&V op één kartellijst, maar in april van dit jaar trok de Ieperse afdeling de stekker uit het kartel, op aansturen van de nationale partijleiding.

In 2012 stond Eva Ryde op de vierde plaats van de Ieperse kartellijst CD&V/NVA. Ze haalde toen 1142 voorkeursstemmen. In 2014 stond ze ook op de West-Vlaamse N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. Vanop de 13e plaats haalde ze toen 11.717 voorkeurstemmen.