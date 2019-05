Zo klonk het toen Sander Loones en Bert Maertens gisteravond laat in Roeselare arriveerden. N-VA is ietwat ontgoocheld over het West-Vlaams resultaat maar blijft strijdvaardig. De partij stuurt twee vrouwelijke nieuwkomers naar Brussel. Yngvild Ingels uit Menen en Maaike De Vreese uit Brugge. Ondanks het verlies blijft N-Va de grootste partij in onze provincie voor de Kamer. In het Vlaamse Parlement zijn ze derde grootste.