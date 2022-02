N-VA Jabbeke niet opgezet met komst gesloten terugkeercentrum

N-VA Jabbeke is niet opgezet met de mogelijke verhuis van het gesloten terugkeercentrum De Refuge naar de gemeente. Dat meldt de partij vrijdag.

Het terugkeercentrum verhuist naar Jabbeke omdat de huidige gebouwen in Brugge te verouderd zijn. "Het is onvoorstelbaar dat deze beslissing genomen werd zonder enige inspraak van de burgemeester", klinkt het bij N-VA Jabbeke.

"Geen respect"

Begin deze week raakte bekend dat er plannen zijn om het gesloten terugkeercentrum De Refuge in Brugge te verhuizen naar Jabbeke. In de Refuge verblijven zo'n 126 mensen zonder papieren, voor ze het land worden uitgezet. Nu zou het centrum verhuizen naar Jabbeke, aan de kantoren van de federale wegpolitie.

"'Transparantie en overleg in dit soort beslissingen is van groot belang zodat er een vertrouwen kan zijn tussen stadsbestuur, directie van het centrum en de Dienst Vreemdelingenzaken. Dit getuigt dus allerminst van respect door bevoegd staatssecretaris Mahdi (CD&V) voor het lokale niveau en de burgemeester die nochtans van dezelfde partij is", zegt Tijl Waelput, voorzitter van de lokale N-VA-afdeling.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer het centrum zou verhuizen naar Jabbeke.