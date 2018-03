Op plaats negen staat Philippe Dejaegher. Hij is cardioloog in AZ Groeninge en doceert aan VIVES. Hij is lid van de N-VA sinds de oprichting van de partij in 2001 en stond mee aan de wieg van de afdeling in Kortrijk.

Op plaats tien komt Steven Lecluyse. Momenteel is hij kabinetsadviseur en woordvoerder voor de N-VA-schepenen. Dejaegher is informaticus van opleiding.