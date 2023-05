N-VA Moorslede maakt lijst breder en wordt 'N-VAPlus'

N-VA kwam in 2018 voor het eerst alleen op en haalde meteen drie zetels in de gemeenteraad. Maar de partij wil verder groeien en maakt haar lijst daarom breder. "We openen onze rangen voor mensen zonder partijlidkaart, maar met een stevig politiek engagement en een meer open en transparant beleid."

Met de verbreding van de lijst was ook een nieuwe nodig: dat wordt dus N-VAPlus. Tegelijk lanceert de partij de eerste twee namen van nieuwkomers van buiten de N-VA: Studente Valerie Hauspie (22) is in de gemeente gekend als jeugdleidster. Jarne Verbrugghe is de tweede nieuwkomer, hij werkt bij een bank in Izegem en wil vooral ook jongeren vertegenwoordigen in de gemeente.