"N-VA niet betrokken bij ontslag havenbaas"

Vier jaar geleden kwam een jobstudent om het leven in de haven van Oostende. Een boei ontplofte in het gezicht van de jongen. Een dramatisch ongeval dat volgens de rechtbank had voorkomen kunnen worden. De haven van Oostende en de havenbaas zijn in beroep opnieuw veroordeeld, waarna de havenbaas opstapte.

Ondanks het feit dat de gedelegeerd bestuurder pas na een tweede veroordeling zijn ontslag indiende, is de N-VA het erover eens dat hij op die manier toch zijn verantwoordelijkheid neemt. De partij laat in een adem ook weten dat ze liever meer betrokken was bij het proces. “Wij hoorden als bestuurder het nieuws van de uitspraak en het ontslag eerst in de pers. Dat is op zijn minst gezegd weinig respectvol.”