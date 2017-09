N-VA Oostende hekelt vergoedingen OCMW-raad

Sofie Defever, Vanessa Brysse en Lieven du Gardein, de betrokken OCMW-raadsleden van N-VA reageren naar eigen zeggen geschokt: “OCMW-raadsleden in Oostende kunnen maandelijks 42,90 euro internetvergoeding krijgen van het OCMW. Wij hebben die vergoeding nooit opgevraagd. We wisten niet eens dat ze bestond, en dat is niet erg. De fracties worden al voldoende ondersteund via de fractievergoeding”.

Graaien

“Een internetvergoeding nog eens daarbovenop is voor ons niet nodig”, aldus N-VA, “En plots krijgen we een e-mail van het OCMW, waarin men vraagt om die toch op te vragen, met terugwerkende kracht tot 2013 dan nog wel. Dat betekent bijna 2.500 euro per raadslid. Precies of het OCMW heeft geld over? Wraakroepend als we zien hoe groot de sociale noden in Oostende zijn,” meent het drietal in een persbericht dat ze vanmorgen heeft verspreid.

Twee keer langs de kassa passeren is graaien, zeggen ze bovendien. “Er is in de Oostendse OCMW-raad afgesproken dat er gewerkt wordt met een vaste vergoeding voor de fracties van 70 euro per maand per fractielid. “Dat moet volstaan als onkostenvergoeding voor een mandaat. Daarbovenop nog eens 42.90 euro extra aanbieden is van het goede te veel”.

Ze geven nog mee dat het geld beter zou gebruikt worden voor kinderen en jonge gezinnen die het echt moeilijk hebben of voor senioren die eenzaam zijn in Oostende. “Wij stellen voor om die extra internetvergoeding af te schaffen en het geld te investeren in hulp voor die mensen”, aldus nog Sofie Defever, Vanessa Brysse en Lieven du Gardein.

Korting op Telenetfactuur

Volgens OCMW-voorzitter Vanessa Vens zit de vork helemaal anders in de steel dan dat de N-Va-raadsleden beweren. “Wat is er nu echt gebeurd”, begint Vanessa Vens: “de administratie van het OCMW stelde recent een onderlinge ongelijkheid vast tussen raadsleden van het OCMW. De administratie vergat bij de installatie van de nieuwe OCMW-raad in januari 2013 om nieuw zittende raadsleden in te lichten over de mogelijkheid om in te stappen op het zogenoemde Telenet incentiveplan”.

Raadsleden die ook in de vorige legislatuur al zetelden (Raymonde Declercq (SP.a) en Patrick Deschuyter (Vl.Belang) kregen die onkostenvergoeding wel. Het werd automatisch in mindering gebracht op hun Telenetfactuur. “Maar ook de nieuwe raadsleden hebben daar recht op”, zegt Vanessa Vens, “en dat proberen we nu, volgens het gelijkheidsprincipe recht te zetten. Raadsleden die dat nodig achten, krijgen de mogelijkheid om dat retroactief toch nog aan te vragen. Het staat hen vrij dat te doen”. Het gaat om internetkosten die nodig zijn om via een laptop van het OCMW op speciale softwarepakketten (Cobra en Citrix) te kunnen die voor de dossiers van het sociaal huis worden gebruikt.

“Niemand passeert twee keer aan de kassa”

Volgens Vanessa Vens is hier van graaien geen sprake en niemand zal de gemaakte onkosten twee keer kunnen indienen. Wie het al indiende voor de fractievergoeding of wie de onkosten al als effectieve beroepskosten inbrengt in de personenbelasting kan niet rekenen op de 42.90 euro. In één van de vorige legislaturen werd dit goedgekeurd en dit is conform het OCWM-decreet.

Vens gaat akkoord dat elke euro telt in armoedebestrijding in Oostende, maar ze vindt het vreemd dat N-VA zich in het persbericht nu plots zo sociaal positioneert. “Als er meer uitgegeven moet worden voor kinderen, gezinnen en senioren, dan doet de N-VA liever niet mee.”

Vanessa Vens citeert in haar reactie een greep uit de houding van N-VA op de OCMW-raad en de gemeenteraad: “Thuiszorg georganiseerd door het OCMW voor ouderen en zorgbehoevenden, moet volgens N-VA afgestoten worden. De betaalbare kapster voor dementerende bejaarden in onze rusthuizen, moet volgens N-VA geschrapt worden. De sociale kruidenier waar nu al meer dan 250 gezinnen met 300 kinderen een basisbehoefte op vlak van voeding kunnen verbeteren, ook daar hebben ze tegengestemd omdat ze het onnodig vinden. Ook het Tandem-project, een samenwerking met het Vlaams Tandarts Verbond om kansarme gezinnen en kinderen noodzakelijke tandverzorging te geven, hebben ze tegen gestemd.

Beide partijen zeggen wel dat ze binnenkort een voorstel doen om de onkostenvergoeding af te schaffen. Sofie Defever heeft het agendapunt voor de afschaffing van de internetvergoeding bovenop de onkostenvergoeding al ingediend.