N-VA Oostende wil vreemdelingentaks invoeren

"Het afleveren van zo'n kaart brengt heel wat extra administratief werk met zich mee. Het lijkt me dan niet meer dan normaal dat daar ook een correcte prijs voor wordt betaald", zegt Vlaams parlements- en gemeenteraadslid Björn Anseeuw. Door een nieuwe wetgeving kunnen steden en gemeenten sinds eind maart 50 euro extra vragen voor het verlengen, vernieuwen of vervangen van een tijdelijke verblijfskaart voor vreemdelingen. De vergoeding komt bovenop de productiekost die gemeenten aanrekenen voor het afleveren van het identiteitsdocument. "De vergoeding ligt in de lijn met wat in buurlanden wordt gevraagd" zegt Anseeuw.

Verder vindt de Vlaams nationalist dat de aantrekkingskracht van Oostende op kwetsbare nieuwkomers moet stoppen. "Op een bepaald ogenblik moet je onder ogen zien dat de grens bereikt is", luidt het.