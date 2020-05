N-VA-raadslid zetelt onafhankelijk na omstreden Facebookpost

Koen Sap, gemeenteraadslid in Torhout (N-VA), zorgde gisteren met een facebookpost voor heel wat beroering. In het bericht valt hij de moeder van burgemeester Kristof Audenaert aan omdat ze mondmaskers verkoopt voor 5 euro. De vrouw in kwestie is eigenares van een stoffenwinkel.

Ook uit zijn eigen partij komt reactie: N-VA-voorzitter Eva Maes benadrukt dat de partij zich distantieert van de uitspraken van Sap. "We willen met N-VA Torhout beklemtonen dat we de aanpak van de coronacrisis door het stadsbestuur en de vele vrijwilligers bijzonder op prijs stellen en ondersteunen," zegt Maes.

Onafhankelijk gemeenteraadslid

Door het voorval besliste Sap om de Torhoutse N-VA-fractie te verlaten. Volgens hem botst zijn commentaar dikwijls met dat van zijn partijgenoten. "Constant ja-knikken in de hoop van binnen 5 jaar mee te mogen besturen, is niet mijn stijl," zegt Sap in de Facebookpost. Hij zal vanaf nu dus zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid.