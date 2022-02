N-VA vraagt actualiteitsdebat rond Mega voor West-Vlaamse groepsaankoop

Met Mega als winnaar van de groepsaankoop West-Vlaanderen elektriciteit en gas, komt er heel wat kritiek. De N-VA vraagt nu om de groepsaankoop on hold te plaatsen. “Er is te veel ongerustheid bij de West-Vlamingen”, zegt fractievoorzitter Kristof Pillaert uit Hooglede.

“Met een actualiteitsdebat op de komende provincieraad kunnen we echt in discussie gaan met de deputatie over de toekenning van het West-Vlaams energiecontract aan Mega. Ook de andere politieke partijen kunnen hun mening geven."

"Recht op transparantie"

"87.000 gezinnen en 4.000 bedrijven zijn geregistreerd, zij hebben recht op volledige transparantie van de provincie en over ingebouwde garanties van Mega”, gaat fractievoorzitter N-VA Kristof Pillaert verder.

“We vragen het provinciebestuur om volledige transparantie te bieden en ook de andere leveranciers die deelnamen aan de veiling bekend te maken. Als dat juridisch mogelijk is, wil de N-VA-fractie dat Mega uitgesloten wordt en dat er met de tweede beste energieleverancier in zee wordt gegaan. Er is gewoonweg geen vertrouwen in Mega.”

Doorvoeren voorschotfacturen

“Er werd al tweemaal door de Economische Inspectie een onderzoek geopend naar de handelspraktijken van de energieleverancier. Onder andere door het eenzijdig doorvoeren van de voorschotfacturen. De provincie West-Vlaanderen dient een 'Huis van Vertrouwen' te zijn, maar is nu eerder een 'Huis van Wantrouwen' geworden", uit Pillaert scherp.

“We vragen met aandrang de groepsaankoop on hold te plaatsen en de uitkomst van het actualiteitsdebat met alle politieke partijen in de West-Vlaamse provincieraad af te wachten volgende donderdag."