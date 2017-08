N-VA wil dynamische parkingborden in Oostende

De parkings in het centrum zijn vooral tijdens de zomermaanden vaak volzet en autobestuurders rijden zich er vast in het verkeer.

De meeste bezoekers rijden de stad in via de A10 en het Kennedyrondpunt. Daar staan wel borden naar de strand- of stationsparking, maar die zijn niet erg duidelijk. Het stadsbestuur heeft het kabinet van Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts al verschillende keren gevraagd om een bord te mogen plaatsen op het laatste stukje autosnelweg, maar tot nog toe zonder resultaat. Volgens de N-VA kan een dynamisch bord op de rotonde zelf perfect aangeven welke afslag een automobilist moet nemen om een parkeerplaats te vinden.