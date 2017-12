N-VA wil eengemaakte ziekenhuiscampus in Oostende

Zoals bekend waren er al jaren geleden fusiegesprekken tussen het Henri Serruysziekenhuis en het AZ Damiaan, maar die gesprekken sprongen af. Intussen is de campus Serruys onderdeel geworden van het grotere AZ Sint-Jan in Brugge. Volgens de N-VA ligt er nu een nieuw voorstel op tafel en moeten de Raden van Bestuur van de ziekenhuizen die kans grijpen.

De Oostendse ziekenhuizen werken op een aantal vlakken samen, maar blijven vooral concurrenten vindt de N-VA. Voor bepaalde ingrepen moeten patiënten trouwens de verplaatsing maken naar Brugge, wat niet echt comfortabel is. Een fusie zou ook een goede zaak zijn voor het personeel van de ziekenhuizen, luidt het. Door de eerdere fusie van het Serruys en het AZ Sint-Jan gaf het Oostendse stadsbestuur alle beslissingsmacht uit handen, vindt de partij. "Het kan toch niet dat we als Oostendenaars niets meer te zeggen hebben over ons eigen Serruys-ziekenhuis?. Met dit nieuwe voorstel kan ook dat evenwicht worden hersteld en worden we weer baas in eigen stad", besluiten de N-VA'ers.