N-VA wil mobiele camera's in Middelkerke

N-VA vraagt meer mobiele camera's in Middelkerke. Ze doen dit nadat er verschillende incidenten zijn geweest waarbij de schade oploopt tot ettelijke tienduizenden euro's.

Eind augustus staken vandalen een glascontainer in brand in Leffinge en werd er met flessen gegooid op de speelplaats van de gemeenteschool. Twee weken later bespoten opnieuw vandalen distributie- en elektriciteitskasten, openbare toiletten, verkeersborden en wanden van particulieren met graffiti.

N-VA vraagt nu een structurele aanpak door mobiele camera's aan te kopen. De camera's kunnen ingezet worden op risicoplaatsen en kunnen ook gemakkelijk verplaatst worden. In Middelkerke hangen er nog geen beveiligingscamera's en de partij dringt erop aan dat die er vlug komen.