N-VA wil nieuwe wind in Roeselare

N-VA Roeselare werd in 2012 de grootste partij in de stad, maar werd in de oppositie geduwd. En dat zint de partij niet. N-VA wil nu dat er in de volgende legislatuur een nieuwe wind waait in Roeselare. Gemeenteraadslid Justine Pillaert krijgt de vierde plaats en wil vooral het jeugdbeleid hertekenen. “Qua jeugdbeleid wil ik zeker dat het budget voor jeugd veranderd wordt. Er moet een meer verantwoord beleid komen waarbij er meer geld gaat naar de jeugdverenigingen zelf, de jeugd in actie, in plaats van naar de omkadering.”

Voor N-VA moet er veel veranderen in Roeselare. Mobiliteit, veiligheid en economie vragen een andere en meer doortastende aanpak, zegt de partij. Lijsttrekker Bart Delaere: “We hebben een bestuur gehad dat zes jaar niets gedaan heeft voor mobiliteit. Wij moeten dat zeker de volgende legislatuur aanpakken, zodat we onze economie een extra boost kunnen geven."

De lijst is nog niet volledig. Er staan nog zes plaatsen open, maar de partij heeft al enkele kandidaten op het oog. Parlementslid Brecht Vermeulen duwt alvast de lijst.

