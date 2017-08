N-VA wil van Zeebrugge populaire badplaats maken

Zeebrugge is steeds meer het kneusje aan het worden aan de Belgische kust. Er is amper nog horeca, er is leegstand en er is weinig te beleven, ondanks bijvoorbeeld het evenementenplatform op het strand. Dat is best wel vreemd, want Zeebrugge is vrij vlot te bereiken met de wagen en zelfs met de trein, die een stopplaats heeft op een zucht van het strand.

N-VA Brugge pakt daarom uit met een plan

, het is een aanzet om een draagvlak te creëren. De privé kan daarbij een belangrijke rol spelen door mee te stappen in de financiering van bepaalde projecten. De eerste stap is het samenstellen van een werkgroep. Pol Van Den Driessche: “Wij gaan proberen dit mee te nemen naar de verkiezingen en vooral mochten we in Brugge als N-VA mee in het bestuur zitten. Dan maken we van Zeebrugge strand echt een toppertje. Dat is onze ambitie. Dat is een eerste verkiezingsbelofte en er komen er nog wel een paar.”