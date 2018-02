N-VA Zonnebeke zal van nul moeten beginnen

In Zonnebeke zal de N-VA wel degelijk met een eigen lijst deelnemen bij de gemeenteraads-verkiezingen. Dat zegt de nationale partijtop, in een reactie op de lancering van het nieuwe politiek project ‘in-samen-spraak’.

De nieuwe lijst is een samenwerking tussen N-VA’ers en socialisten. Boegbeeld van het kartel is huidig NV-A-schepen Luk Hoflack.

Het rommelt al langer in de Zonnebeekse N-VA-afdeling. In oktober vorig jaar bijvoorbeeld besloot N-VA schepen Marie Debucquoy voortaan als onafhankelijke te zetelen. Blijft nu alleen nog N-VA-schepen Michiel Descheemaeker over. Maar die verhuist allicht naar Ieper. Het lijkt er dus op dat de partij van nul zal moeten beginnen.

De kiesstrijd in Zonnebeke belooft hoe dan ook spannend te worden. Huidig burgemeester Dirk Sioen, zelf een liberaal, trekt met CD&V naar de kiezer onder de noemer #TEAM8980. Nog een andere nieuwkomer is de lijst Passendale.

