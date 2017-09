N8 in Alveringem tijdelijk afgesloten door ongeval

De personenwagen kwam door de klap in de gracht terecht. De bestelwagen kwam midden de baan tot stilstand. De impact van de botsing moet bijzonder hevig zijn geweest, want de motor van de bestelwagen was gedeeltelijk onder de bestuurderscabine geschoven en volledig ingedeukt. De bestuurder van de bestelwagen, uit het naburige Leisele, werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De juiste omstandigheden van het ongeval zijn nog niet volledig duidelijk, in ieder geval kwamen beide wagens frontaal met elkaar in botsing. Door het ongeval werd de N8 afgesloten ter hoogte van 'De Nieuw Herberg'. De brandweer werd na het takelen opgeroepen om olie en brokstukken van de weg te ruimen. Er was lange tijd hinder op de drukke N8 in beide richtingen. Er was een plaatselijke omleiding voorzien.