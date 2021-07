Na 10 jaar verdwijnt de reus van de E17

De originele versie van Eénoog werd door Marco Boggio-Sella gebouwd in 1998 naar aanleiding van het kunstproject 'Over the edges' van het SMAK in Gent. De 7,5 meter hoge reus verhuisde daarna naar het vorkheftruckbedrijf HM International, naast de E17.

Niet iedereen was opgezet met de naakte reus. Initiatiefnemer Hervé Missiaen werd vaak verweten zich te bezondigen aan zedenschennis. Het Agentschap Wegen en Verkeer zei dan weer dat de cycloop de aandacht van automobilisten op de snelweg afleidde. Hoe het ook zij, het beeld werd in 2012 door vandalen vernield. In 2014 werd in alle stilte een nieuwe reus geplaatst, enkele dagen voor het bezoek van de toenmalige Amerikaanse president Obama. "Het is een stille stunt naar aanleiding van de komst van Barack Obama, die via de E17 naar de Amerikaanse begraafplaats Flanders Field in Waregem moet rijden," zei Missiaen toen.

Het beeld kreeg sindsdien af en toe kleren aan, zoals een tenuetje van de Rode Duivels. Maar nu wordt het dus verkocht.

Voor de liefhebbers nog wat technische info: de kolos is 7,5 meter hoog, heeft een schouderbreedte van 3,45 meter en weegt bij benadering 1 ton.

Bekijk ook: