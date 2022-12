Na 15 jaar weer containers gelost in haven Oostende

Voor het eerst in 15 jaar zijn er weer containers gelost in de haven van Oostende. En vanaf nu zal dat elke week zo zijn.

Dat komt door een nieuwe trafiek met schepen via de kust, de zogenoemde estuaire vaart tussen Antwerpen, Zeebrugge en Oostende. Een voorbeeld van duurzaamheid. Een container op een schip is een vrachtwagen minder op de weg.

"Het is meer dan 15 jaar geleden dat er hier nog een dergelijk schip gelost geweest is", zegt Charlotte Verkeyn, schepen van Haven in Oostende.

Het gaat om het schip Polybotes uit de vloot van PortConnect. Voortaan wordt het elke week gelost met de nieuwe mobiele 150-ton Nectarkraan. Die werd in juni geïnstalleerd in de haven van Oostende.

"Vanaf nu elke maandag"

"We zijn allemaal blij dat we vandaag op deze koude maandag het eerste schip kunnen aanleggen. Het zal elke maandag zijn dat er hier gelost wordt. Het kadert in meer trafiek voor onze haven en past in onze doelstelling om via estuaire trafiek vrachtwagens van de baan te kunnen halen."

Aan boord kunnen meer dan 100 containers en dat maakt een groot verschil. Elke container op een schip is een vrachtwagen minder op de weg.

Plaatselijke bedrijven als Daikin en bijvoorbeeld houtpallettenbedrijf PGS Group uit Snaaskerke stappen graag mee in dit duurzaamheidsverhaal van estuaire vaart.

