Na 26 jaar opnieuw BK 'Open Air' in Waregem

Zaterdag schieten zo'n 250 schutters met luchtgeweren. Schieten met luchtdrukwapens is een inclusieve sport dat jong en oud, maar ook mindervaliden kunnen beoefenen. Op zondag schieten de schutters met luchtdrukpistolen, dat over 4 reeksen met telkens 72 deelnemers.

Zondagmorgen schieten de heren en dames boven 50 jaar en boven 60 jaar. Rond de middag is het de beurt aan de jeugdschutters van 12 tot 18 jaar, de mindervaliden en de schutters die opgelegd schieten. De groep die opgelegd schiet bestaat uit oudere schutters (55 -90) die met hun wapen op een steun mogen schieten. In de namiddag start de reeks voor de senioren en dames (tot 50 jaar), daarna starten de finales. In die finales schieten de 8 beste dames en 8 beste heren uit elke reeks in een spannende afvallingsrace.