Na 30 jaar (!) vindt mama het graf van haar sterrenkindjes

Na 30 jaar kan Martine Desmedt uit Eernegem eindelijk haar overleden baby’s bezoeken op de begraafplaats in Torhout. Ze is één van de vele moeders van zogenoemde sterrenkindjes.

In 1989 beviel Martine in Torhout van een tweeling, maar Dieter en Pieter, want zo heten ze nu officieel, bleven niet in leven. Door een nieuwe wet kunnen sterrenkindjes voortaan geregistreerd worden met een echte naam. Vroeger kon dat niet, en zo'n trauma dragen ouders vaak een leven lang mee.

Veel ouders maakten hetzelfde mee. Er was nauwelijks begeleiding en kindjes die niet levensvatbaar bleken, werden niet ingeschreven in een geboorteregister. Recent is de wet veranderd en nu kan het wel, ook 30 jaar later. Ondertussen is Martine moeder en grootmoeder, en Dieter en Pieter zijn nu sinds april ook echt ingeschreven als haar kinderen. Martine is ook het gemeentehuis dankbaar omdat de procedure van de erkenning vlot loopt. Ze raadt mama’s en papa’s van sterrenkindjes aan hetzelfde te doen.