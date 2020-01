Na 65 jaar sluit Gilaine de deuren van haar café

De 86-jarige Gilaine Verstraete neemt vandaag afscheid van haar stamgasten. Na 65 jaar sluit ze de deuren van haar café Sint-Michiel in Boezinge.

Café Sint-Michiel in Boezinge zit voor de laatste keer stampvol. Cafébazin Gilaine Verstraete sluit vandaag na 65 jaar de deuren. Het is voor de 86-jarige dame is het nochtans geen gemakkelijke beslissing, maar na een kwalijke val ging het de laatste maanden steeds moeilijker.

250 frank per maand

"Ik zag dit café te huur en nadat ik mijn grootmoeder begraven had, heb ik dit gehuurd voor 250 frank per maand. En kijk nu, ik woon er nog altijd! Ik heb me hier altijd erg geamuseerd, maar ik zal het missen, vooral op zondagvoormiddag", vertelt Gilaine. Ook de stamgasten zullen Gilaine en haar café missen. Vandaag komen ze nog een laatste glas en hebben bloemen en geschenken voor de 86-jarige cafébazin.