Computerexperts van Vives hebben het volledige netwerk uitgeschakeld om te voorkomen dat de hackers in het systeem zouden binnendringen. Hierdoor was het mailverkeer en de toegang tot het leerplatform niet meer mogelijk. De 17.000 studenten krijgen nu gefaseerd toegang tot het mailverkeer. Voor de 1500 docenten is het nog wachten, wellicht tot morgen. Intussen is de cybercrime-unit van de politie gestart met een onderzoek.