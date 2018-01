Na de storm, ook winterse buien

Een felle hagelbui trok donderdag in de vooravond langs de kuststreek. Onder meer in Oostduinkerke en Oostende, maar ook meer landinwaarts in Torhout lagen de straten wit door hagel en smeltende sneeuw. Na een hevige dag, wordt het vanaf deze nacht kalmer op de weerkaarten.

Lees ook: Weersverwachtingen na de doortocht van een winterstorm