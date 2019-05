Na dolle achtervolging aan 200km/u: man uit Roubaix aangehouden

De aanleiding van de achtervolging was de diefstal in een lichte vrachtwagen in Zwevegem. Die diefstal wordt opgemerkt door een alerte buurtbewoner die de politie verwittigt. Het vluchtende voertuig wordt gespot op de E17 richting Franse grens. De politie zet in Rekkem de achtervolging in en na akkoord wordt die ook verdergezet in Frankrijk. Ook de Franse politiediensten worden ingelicht. Een mooi voorbeeld van interzonale (PZ Mira, Gavers, Vlas, Grensleie) en internationale samenwerking tussen politiediensten.

Boormachine uit rijdende vluchtwagen

Wat volgt is een dolle rit aan meer dan 200 kilometer per uur. Een anonieme politiewagen kan volgen, maar wordt geraakt door voorwerpen die uit de vluchtwagen worden gegooid, ondermeer een boormachine (!). In Roubaix gaat het voertuig uit de bocht en raakt een geparkeerde wagen. Het voertuig wordt geblokkeerd en de verdachten stappen uit maar meteen daarna stappen ze terug in. Het voertuig rijdt achteruit in op de politiewagen, maar één van de drie inzittenden kan worden tegengehouden. Hij wordt overgeleverd aan de Franse politiediensten. Twee anderen kunnen ontkomen. Van het vluchtende voertuig is voorlopig geen spoor. Het onderzoek loopt nog.