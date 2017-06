Na gas en stroom, nu ook groepsaankoop schoolgerief

Het pilootproject start in Brugge en moet zich snel over heel Vlaanderen verspreiden. Samen Sterker heeft scherpe prijzen bedongen bij leveranciers van schoolgerief. Wie mee intekent kan hiervan profiteren. Door de massa-aankoop zijn er forse kortingen.

Bestellingen plaatsen kunnen met een formulier of online. De levering gebeurt daarna op school of aan huis. Schoolgerief is in principe gratis in de basisschool, waar een maximumfactuur geldt. Maar voor kleurpotloden en stiften bijvoorbeeld kan zo'n groepsaankoop wel nuttig zijn.