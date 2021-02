Na ijsschaatsen ook ijskiten in Alveringem

We kregen gisteren voorlopig een laatste dag met vriestemperaturen.

Die heeft Arne Thiébaut (16) uit Leffinge en enkele vrienden geïnspireerd om te gaan ijskiten op een ondergelopen en bevroren veld in Alveringem. Arne heeft al vijf jaar ervaring als kiter, maar dit was toch een unieke belevenis in bijzondere omstandigheden.