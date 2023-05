Na incident dat mee leidde tot Brugs glasverbod: Pool riskeert celstraf

Een Pool (37) riskeert 40 maanden gevangenisstraf voor zinloos geweld. Hij sloeg met een gebroken bierglas in het gezicht van een andere klant, in een café op de Brugse Eiermarkt. Het incident leidde mee tot een glasverbod in de uitgaansbuurt.

Een jonge Nederlander trok op 27 februari vorig jaar met enkele vrienden naar Brugge. In een café op de Eiermarkt werden ze aangesproken door een meisje dat naar eigen zeggen net was lastiggevallen door een man. Het slachtoffer sprak de vermoedelijke dader aan op zijn te vrijpostig gedrag, maar dat was blijkbaar niet naar de zin van de Pool. Even later viel hij het slachtoffer langs achter aan.

Blijvende littekens

Met een gebroken glas sloeg hij op het gezicht van de Nederlander. Bij het incident liep het slachtoffer diepe snijwonden op in zijn gezicht en zijn hals. Daarbij werd zelfs de zenuw van zijn wenkbrauw doorgesneden. De jongeman heeft aan de feiten blijvende littekens in het gezicht overgehouden. De beklaagde nam na de geweldpleging de benen, maar kon onder andere dankzij camerabeelden toch geïdentificeerd worden.

Tijdens zijn verhoor ontkende de Pool echter elke betrokkenheid bij de feiten. Hij was niet op zijn proces aanwezig. De rechter doet uitspraak op 8 juni.

Maatregelen

De vechtpartij was één van de incidenten die er uiteindelijk toe leidden dat er in Brugge een glasverbod geldt van donderdag- tot zondagavond op de Eiermarkt tot aan 't Zand. Je mag er 's nachts alleen nog buiten rondlopen met drank in bekers. De gemeenteraad keurde die maatregel goed in samenspraak met horeca-uitbaters.

