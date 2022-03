Na jaar zonder Britse schoolbezoeken moet toerisme in Westhoek nu weer stijgen

Vorig jaar kwamen 0 Britse schoolkinderen op bezoek naar de Westhoek. In 2019 waren dat er 80.000. Nu het weer kan, is de eerste school uit het Verenigd Koninkrijk vandaag op bezoek.

Het Britse toerisme is voor de Westhoek enorm belangrijk. In 2019 - voor de coronacrisis - kwamen zo'n 88.000 Britse verblijfstoeristen naar de Westhoek. Vorig jaar waren dat er amper 2.000. Ook Britse scholen haakten af door de coronacrisis.

"Hier zien we de gevolgen van een oorlog"

Maar vandaag is de eerste school dan toch op bezoek. Het is een klas uit het Britse Suffolk. "Een bezoek aan de Westhoek is niet verplicht voor de leerlingen, maar we moeten het hen meer dan ooit aanbieden", zegt leerkracht geschiedenis Mark Speakman. "Hier zien we de gevolgen van een oorlog." Volgens hem is dat niet onbelangrijk met wat er vandaag de dag speelt.

Toerisme Vlaanderen en Westtoer doen er trouwens alles aan om de Britten weer hier te krijgen. Deze namiddag geven ze bijvoorbeeld een rondleiding voor 50 Britse touroperatoren.