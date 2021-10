Na massale klopjacht: 18-jarige verdacht van schooldreiging gearresteerd in Avelgem

De jongeman die de hele dag door de politie werd gezocht is gearresteerd in Avelgem. De massale klopjacht op de vermoedelijk gewapende jongeman van 18 hield de hele dag de provincie in de ban.

Alle veiligheidsmaatregelen worden opgeheven. Iedereen kan zich weer normaal op straat begeven en alle leerlingen in Waregem kunnen naar huis.

De verdachte werd deze ochtend opgemerkt ter hoogte van de Vives in Kortrijk. Volgens een student had hij een voorwerp bij dat op een wapen leek. De hele site werd doorzocht, maar de man werd niet gevonden. Daarna trok hij richting Waregem waar hij werd opgemerkt door een leerkracht. De politie had de scholen en het centrum afgesloten. Tot 15.000 leerlingen zaten vast in hun school in Waregem. Sommige ouders werden opgevangen in de Xpo. Maar er stonden ook heel wat ongeruste ouders aan de schoolpoorten zelf, zoals de Middenschool Groenhove, naast het VTI. Uiteindelijk werd de verdachte gearresteerd in Avelgem.

