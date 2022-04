De gemeente koopt het stuk grond van een particulier, die er een mooie plek heeft van gemaakt met streekeigen bomen, struiken en hagen. Er zijn ook drie ecologische waterpoelen.

Het nieuwe bos wordt op termijn als natuurgebied opengesteld voor het publiek. "We gaan een plan opmaken met alle geïnteresseerden en ook met de huidige of voormalige eigenaar zelf. Eenmaal dat het uitgewerkt is kunnen we vanaf december beginnen planten", zegt Laurent Hoornaert, schepen van Natuur.