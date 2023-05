Na opgepakte terreurverdachten: verbazing in Roeselare en Menen groot

Zowel in Roeselare als in Menen waar de meeste opgepakte terreurverdachten wonen is de verbazing groot. Ze hebben ook niet de indruk dat er de laatste tijd een opflakkering is van radicalisering.

De lokale politie was niet bij de actie betrokken en dus wachten de steden informatie van het gerecht af. Roeselare en Menen hebben sinds de aanslagen in Brussel projecten lopen om radicalisering tegen te gaan.

Luc Claeys werkt als coördinator veiligheid, radicalisering en polarisering in Menen nauw samen met de jongerenwelzijnswerkers, maar niemand uit het veld had een vermoeden dat er drie inwoners plannen voor een aanslag smeedden. De stad zet nochtans sinds de aanslagen in Brussel meer in op het aanpakken van radicalisering. Ze krijgen daarvoor ook Vlaamse middelen.

En lokale besturen proberen al heel vroeg de jongeren te bereiken.

"Wij hebben ook projecten lopen in het onderwijs waarbij we nu al op jonge leeftijd vanaf het vijfde en zesde leerjaar werken rond polarisering. We hebben daar een leuke workshop rond waarbij we werken met een stripverhaal", klinkt het.

Dat doet Menen trouwens samen met Wevelgem waar ook een terreurverdachte is opgepakt.